تعرض كابل للألياف الضوئية البحرية اليوم (الإثنين) للقطع بين بحر البلطيق وفنلندا وألمانيا. وبحسب السلطات الفنلندية فإن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب.وقالت شركة «سينيا» للأمن السيبراني والشبكات التابعة للحكومة الفنلندية إنه تم اكتشاف خلل اليوم في كابل C-Lion1، الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر (746 ميلاً) تقريباً من العاصمة الفنلندية هلسنكي إلى مدينة روستوك الساحلية الألمانية، مضيفة: البيانات والاتصالات الدولية في فنلندا مؤمنة من خلال تشغيلها عبر طرق أخرى عدة.وأشارت الشركة إلى أن تأثيرات توقف كابل واحد ستنعكس على مستوى أمان اتصالات مقدمي الخدمة، فيما قالت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية إن كابل C-Lion1، الذي تم إطلاقه في عام 2016، هو كابل اتصالات البيانات الوحيد في فنلندا الذي يمتد من الدولة الاسكندنافية مباشرة إلى وسط أوروبا.وأشارت إلى أن مسار الكابل إلى ألمانيا يمر بالقرب من خطي أنابيب الغاز NordStream بين روسيا وألمانيا اللذين لا يعملان حالياً.وتخوض روسيا ودول حلف شمال الأطلسي صراعاً كبيراً في القطب الشمالي للتحكم والسيطرة على الكابلات البحرية التي تدعم معظم الاقتصاد العالمي.