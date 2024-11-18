أفادت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، (الجمعة)، عن وقوع جريمة مأساوية راح ضحيتها أربعة أفراد من عائلة واحدة في أحد أحياء المدينة. وأشارت المصادر إلى أن الجاني، وهو أحد أبناء الأسرة، غادر المكان فور وقوع الحادثة.وبحسب تقارير أولية، تعود الأسرة إلى محافظة إب، وانتقلت أخيراً إلى صنعاء، فيما ذكرت بعض المصادر، أن أسباب الحادثة غير معروفة بعد.السلطات الأمنية، باشرت تحقيقاتها في الواقعة وتواصل جهودها لتعقب المتهم ومعرفة الدوافع وراء هذه الجريمة.