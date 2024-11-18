حذرت دراستان حديثتان من مخاطر صحية جسيمة مرتبطة باستخدام ألواح التقطيع البلاستيكية، واصفة إياها بـ«القاتل الصامت» في المطابخ. تُطلق هذه الألواح جزيئات بلاستيكية دقيقة تتسلل إلى الطعام وتصل إلى أدمغة البشر، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض مثل الخرف وباركنسون، وفقا لتقارير نقلتها صحيفة ديلي ميل.وكشفت الدراسات، أن الأدمغة البشرية قد لا تكون محمية تماما من هذه الجزيئات، إذ يمكنها التسلل عبر حاجز الدم في الدماغ، وهو ما أظهرته تحليلات أجريت على أدمغة 15 شخصا، إذ وُجدت الجزيئات البلاستيكية في 8 منها. وأكد الباحثون، أن هذه الجزيئات قد تنتقل من ألواح التقطيع إلى الطعام أثناء تقطيعه، مما يزيد من تعرض البشر لها.ووفقا لدراسات، يبتلع الإنسان نحو 260 غراما من البلاستيك سنويا، مما يثير مخاوف بيئية وصحية كبيرة. وأظهرت بيانات ارتفاع مستويات التلوث بالبلاستيك بنسبة 50% منذ 2016، مع توقعات بتضاعفها بحلول 2040.وينصح الخبراء بتجنب استخدام الألواح البلاستيكية عند تقطيع الطعام، واستبدالها بأخرى مصنوعة من مواد آمنة، لتقليل التعرض لهذه الجزيئات الخطرة.