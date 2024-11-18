يستعد الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير كونان أوبراين، لخوض تجربة جديدة في مسيرته المهنية، إذ سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97 لأول مرة في تاريخه. وسيُقام الحفل المرتقب في الثاني من مارس 2025، على مسرح دولبي في هوليوود، ويُبث مباشرة عبر قناة ABC.ويأتي اختيار أوبراين، البالغ من العمر 61 عاما، لما يتمتع به من حس فكاهي مميز وشغف بالسينما وخبرة طويلة في تقديم البرامج التلفزيونية المباشرة. وفي بيان رسمي، وصفت الأكاديمية أوبراين بأنه الشخص المثالي لقيادة هذا الاحتفال العالمي بالسينما، مشيرة إلى قدرته على جذب الجماهير وإبراز أهمية الأفلام وصانعيها.من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر ورئيستها جانيت يانغ عن ثقتهما في أن أوبراين سيجعل الحفل حدثا استثنائيا يجمع عشاق السينما من جميع أنحاء العالم. كما أشاد المنتجان التنفيذيان للحفل راج كابور وكاتي مولان بذكاء أوبراين وجاذبيته وروحه الفكاهية التي تتناسب مع أجواء حفل الأوسكار.أوبراين، الحائز على خمس جوائز إيمي، يُعرف بمسيرته الحافلة في البرامج الحوارية مثل «كونان» و«Late Night»، إلى جانب عمله ككاتب في برنامج ساترداي نايت لايف. يُشار إلى أن جيمي كيميل كان آخر من قدّم الحفل في السنوات الأخيرة، قبل أن يرفض طلب تقديمه مجددا.