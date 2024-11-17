تعرضت طائرة ركاب مدنية لإطلاق نار أثناء استعدادها للإقلاع من مطار دالاس لاف فيلد، في ولاية تكساس الأمريكية.

وتسبب إطلاق النار في إلغاء الرحلة وإخراج الطائرة من الخدمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أن الطائرة تعرضت لرصاص مجهول المصدر.

وقال متحدث باسم الشركة إن الرحلة 2494 التابعة لشركة «ساوث ويست إيرلاينز» كانت تستعد للإقلاع إلى مدينة إنديانابوليس عندما أصابت رصاصة الجانب الأيمن من الطائرة، أسفل قمرة القيادة مباشرة، بينما كان الطاقم يستعد للإقلاع.

وأضاف «لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وتم إخطار سلطات إنفاذ القانون وجرى إخراج الطائرة من الخدمة».

وأعلن مطار «دالاس لاف فيلد» أن الواقعة الأمنية ​​وقعت نحو الساعة 9:50 مساء أمس الأول (الجمعة) بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، وتوجهت شرطة دالاس ورجال الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الواقعة.

وأكد المطار أنه تم إنزال الركاب من الطائرة بأمان بعد تعرض الطائرة لأضرار، دون توضيح تفاصيل أخرى حول مصدر الرصاصة أو ملابسات الواقعة بعد.