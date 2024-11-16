أعلنت الشرطة الصينية اليوم (السبت) عن عملية طعن داخل مدرسة في مدينة ووتشي شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 17 آخرين، مؤكدة أن الجاني اعتُقل.وقالت الشرطة المحلية إن الهجوم وقع في السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي في معهد ووتشي المهني للفنون والتكنولوجيا بمدينة ووتشي في مقاطعة يانغسو، مبينة أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه طالب يبلغ من العمر 21 عاماً.وأضافت الشرطة: الجاني لم يحصل على شهادته بعد رسوبه في الامتحانات، وبسبب استيائه من المكافأة المالية الضئيلة التي تلقاها خلال التدريب، عاد إلى المعهد للتعبير عن غضبه وارتكب هذه الجرائم، مؤكدة أنه اعترف بكل شيء.وأشارت إلى أن أجهزتها مستنفرة بالكامل لتوفير العناية للمصابين واستكمال التحقيق في هذه القضية.وكانت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت قد أظهرت سقوط العديد من الطلاب على الأرض وكانت الأرض مغطاة بالدماء.ورغم أن الصين تعد آمنة والهجمات الدامية نادرة الحدوث فيها، فإنها تشهد بين حين وآخر هجمات تخلف ضحايا على غرار عملية الدهس في تشوهايا الإثنين الماضي التي اسفرت عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 43 آخرين.