أوضح محامي أسرة ضحية لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح شنودة مكارم، أن قضية اللاعب انتهت تماماً اليوم (السبت) بعدما أصدرت المحكمة حكمها بحبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه، مؤكداً خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»، أن القضية انتهت خلال الجلسة الماضية بالتصالح بتهمة القتل الخطأ ودفع الدية لأسرة الضحية.

وأسدلت محكمة جنايات مطروح الستار على قضية أحمد فتوح، بإصدار حكمها على اللاعب بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى سحب رخصة القيادة منه وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وهى القضية التي أشغلت الرأي العام في مصر خلال الأشهر الماضية.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 11 أغسطس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطاراً من قسم شرطة العلمين يفيد بقيام اللاعب أحمد فتوح بالاصطدام بالمجني عليه أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة وقيادته تحت تأثير مخدر الحشيش، وواجه اللاعب على إثرها ثلاثة اتهامات، تشمل قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات، وتجاوز السرعة القانونية، والتسبب في وفاة أمين شرطة.

وخلال الشهر الماضي، وافقت أسرة الضحية أمام هيئة المحكمة على التصالح مع اللاعب مقابل 10 ملايين جنيه، نظير التنازل عن الدعاوى المدنية والجنائية ضد اللاعب.

وظهر أحمد فتوح داخل قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم اليوم، بينما نفى محامي اللاعب تعاطي موكله المخدرات، كما دفع ببطلان تحليل المخدرات للاعب الكرة، لافتاً إلى أنه لم يتم بناء على قرار ضبط وإحضار ولكنه كان إجراءً إدارياً اتخذته النيابة خلال التحقيقات.

وشهدت الجلسة حضور زوجة المجني عليه، وقدمت إقراراً يثبت موافقة أبنائها القصّر على التصالح، وتم إثبات ذلك رسمياً بمحضر الجلسة.