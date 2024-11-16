احتجز رجل مسلح بسكين اليوم (السبت) عددا من الموظفين رهائن في مطعم للبيتزا يتبع والد المسلح، ويقع في بلدة إيسي ليه مولينو في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس، وفرضت قوة كبيرة من الشرطة حصاراً على المطعم.ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر في الشرطة قوله إن الرجل كان يحتجز ثلاثة أو أربعة موظفين، فيما قالت الشرطة على حسابها في «إكس»: «التدخل جارٍ، لندع الأمن وخدمات الطوارئ يقومان بعملهما».وقالت وسائل الإعلام المحلية إن المعلومات تشير إلى أن دوافع ابن صاحب المطعم متعلقة بخلافات داخلية في العمل، مبينة أن صاحب البلاغ معروف لدى القضاء بتهمة تعاطي المخدرات.وأشارت إلى أن مطالب محتجز الرهائن، الذي هدد بالانتحار، غير معروفة حتى الآن.وذكرت إدارة الإطفاء في باريس أن صاحب المطعم متحصن في مؤسسته ويحتجز عددا من الموظفين، وهناك قوة كبيرة من الشرطة تطوق المطعم على بعد عشرات الأمتار من طريق باريس الدائري، وتم إرسال قوات خاصة والشرطة ورجال الإطفاء إلى هناك.وأفادت صحيفة «لوفيغارو» بأن المحتجزين عمال ولا يوجد زوار في المطعم.