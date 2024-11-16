اكتشف فريق من الباحثين والمستكشفين في جزر سليمان وهي سلسلة من الجزر في جنوب المحيط الهادئ، ما يزعمون أنه أكبر مستعمرة مرجانية في العالم. يبلغ عرض المرجان (كائن جماعي يضم ملايين الحيوانات يسمى البوليبات) 34 متراً وعرضه 32 متراً، أنه بحجم ملعبي كرة سلة، وهو ليس حوتاً ولا حباراً عملاقاً.

في صور جديدة أصدرها فريق البحث، يظهر المرجان المعروف باسم «بافونا كلافوس» على شكل تل بني متكتل مغطى بالبراعم، في حين تكشف المشاهد القريبة عن قطع من اللون الأصفر والأخضر والأرجواني نظراً لحجمه والسرعة البطيئة التي ينطلق بها والتقدم. ومع نمو المرجان، من المحتمل أن يكون عمره عدة قرون، وفقًا لموقع Vox العالمي.

وفي حديثه لموقع فوكس، قال مانو سان فيليكس، عالم الأحياء البحرية والمصور تحت الماء الذي شاهد المرجان لأول مرة الشهر الماضي في جزر سليمان: «إن رؤية شيء فريد مثل هذا هو بمثابة حلم».

اكتشف سان فيليكس الشعاب المرجانية أثناء التصوير بالقرب من جزيرة تسمى مالولالو كجزء من رحلة ناشيونال جيوغرافيك المستمرة. وفقاً لدينيس ماريتا، أحد أفراد قبيلة بوناباينا في أولاوا، فإن جزيرة مالولالو غير مأهولة تقريباً ومياهها غير مستكشفة إلى حد كبير. وقال: «هذا الاكتشاف ضخم بالنسبة لمجتمعنا. لا يوجد مرجان آخر في السجل العام أكبر من هذا المرجان، على الرغم من أنه من الممكن أن تكون هناك مستعمرات أكبر في المناطق النائية من المحيط والتي لم يتم اكتشافها بعد».