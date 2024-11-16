أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن مجموعة من الوظائف لـ«الثوريين ذوي الذكاء العالي» للانضمام إلى وزارة كفاءة الحكومة الجديدة التي سيتولى قيادتها بتكليف من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب.

وفي تغريدة مثيرة للجدل وغريبة عبر منصة «إكس» قال ماسك: «نحن بحاجة إلى ثوريين ذوي ذكاء عالٍ في حكومة صغيرة، مستعدين للعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع مجاناً لخفض التكاليف غير الضرورية».

وأضاف «إذا كنت مهتماً، ارسل سيرتك الذاتية عبر رسالة مباشرة إلى هذا الحساب، وسيتم مراجعة أفضل 1% من المتقدمين بواسطة رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي».

وقال ماسك، إن كافة الإجراءات التي ستتخذها إدارة وزارة «الكفاءة الحكومية»، ستنشر عبر الإنترنت، وذلك من تحقيق أقصى قدر من الشفافية.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، أنه سيعهد إليه مهمة قيادة وزارة مستحدثة تعنى بـ«الكفاءة الحكومية» مهمتها خفض الهدر: «إما أن نجعل الحكومة فعالة أو تفلس أمريكا.. أتمنى أن أكون مخطئا، ولكن لا أعتقد».

ورأى مالك الشركات العملاقة العديدة أن الكثيرين سينزعجون في الأيام القادمة، لاسيما أولئك الذين يستغلون الحكومة. وقال: «أنا بحاجة إلى قدر كبير من الأمن ولكن لا بد من القيام بذلك، لأننا سنفلس إن لم نتحرك».

وكان ترمب أعلن أنه سيعهد إلى ماسك، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، مهمة قيادة وزارة «الكفاءة الحكومية»، مشدداً في بيان على أن «هذين الأمريكيين الرائعين سيمهدان معاً الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية».