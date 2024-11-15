حذّر طبيب الأمراض الجلدية الدكتور مارك ستروم، من مخاطر فقع بثور الوجه، خاصة في منطقة تُعرف بـ(مثلث الموت)؛ الذي يمتد من جسر الأنف إلى زوايا الفم. وأوضح ستروم أن العبث بالبثور في هذه المنطقة الحساسة قد يؤدي إلى تسلل البكتيريا الموجودة على الأصابع إلى الأوردة المتصلة مباشرة بالدماغ من خلال وعاء دموي يسمى (الجيب الكهفي).وتكمن خطورة هذا الانتقال في احتمالية إصابة الدماغ بالعدوى، مما قد يؤدي إلى شلل جزئي أو كامل، وفي حالات نادرة، إلى الوفاة. وأشار ستروم إلى أن المنطقة تشكل خطورة؛ نظراً لأن الأوردة فيها تعمل خلف تجاويف الأعين، ما يسمح للبكتيريا بالوصول إلى الدماغ بشكل أسرع.