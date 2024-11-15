أظهرت دراسة علمية حديثة، أن بعض الحيوانات تمتلك ذاكرة قوية وقدرة على تذكر الأشخاص الذين أساؤوا إليها، ما يؤدي إلى سلوكيات انتقامية فريدة. على سبيل المثال، ثبت أن الغربان تتذكر وجوه الأشخاص الذين ضايقوها، وتهاجمهم حتى بعد مرور عام كامل. كذلك الأخطبوطات المعروفة بذكائها، تبدي سلوكاً مشابهاً حيث تطلق تيارات الماء على من يزعجونها باستمرار. كما أن الأفيال قد تهاجم قرويين تسببوا في مقتل أحد أفراد قطيعها، في تعبير عن الحزن والانتقام الجماعي، أما الجمال، فتشتهر بذاكرتها القوية وقدرتها على الانتقام، مثل مهاجمتها لأصحابها الذين يؤذونها. حتى الطيور البحرية، مثل طيور الكركر، تُظهر سلوكاً انتقامياً ضد الأشخاص الذين اقتربوا من أعشاشها لفترة طويلة. هذه السلوكيات تؤكد أن الحيوانات تمتلك روابط عاطفية وقدرات معقدة على التمييز والانتقام، مما يظهر علاقات غير متوقعة بينها وبين البشر.