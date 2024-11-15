كشفت تقارير طبية من موقع (ويب إم دي)، مجموعة من الأعراض التي قد تشير إلى احتمالية الإصابة بالسرطان، وهي علامات يجب عدم تجاهلها. نصح الموقع كل من يلاحظ أياً من هذه الأعراض بمراجعة الطبيب، حيث إن الكشف المبكر عن المرض يُسهم بشكل كبير في نجاح العلاج. نستعرض في ما يلي 10 علامات تحذيرية يجب أن تكون على دراية بها:1. فقدان الشهية:الشعور بالشبع السريع أو فقدان الرغبة في تناول الطعام يمكن أن يكون بسبب سرطانات مثل المعدة أو القولون، حيث يضغط الورم على المعدة، مما يؤدي للشبع بسرعة.2. الدم في البراز:ظهور دم في البراز، قد يكون من الجهاز الهضمي، ويشير إلى احتمال الإصابة بسرطان القولون، لكن يمكن أن ينجم أيضاً عن مشكلات أخرى كالبواسير.3. الدم في البول:ظهور دم في البول، قد ينبه إلى مشكلات في المسالك البولية، وقد يكون ناتجاً عن سرطان المثانة أو الكلى.4. سعال لا يزول:السعال المستمر المصحوب بألم في الصدر أو ضيق تنفس قد يكون من أعراض سرطان الرئة.5. التعب الشديد:إذا كنت تشعر بإرهاق لا يتحسن بالنوم أو الراحة، فقد يكون هذا من علامات سرطان الدم أو الأورام الليمفاوية.6. الحمى المستمرة:الحمى التي لا تزول وقد ترتفع وتنخفض على مدار اليوم قد تكون دليلاً على بعض أنواع السرطان، كسرطان الدم والكلى.7. كتلة في الرقبة:ظهور كتلة غير مؤلمة في الرقبة قد يكون علامة على سرطان الغدة الدرقية، خصوصاً إذا كانت تكبر بمرور الوقت.8. التعرق الليلي:التعرق الشديد أثناء الليل قد يكون أحد أعراض الأورام السرطانية أو التهابات أخرى.9. تغيرات في الجلد:ظهور بقع أو نمو جلدي غير طبيعي أو تقرحات لا تلتئم قد تكون من علامات سرطان الجلد أو الثدي.10. صعوبة البلع:الشعور بوجود كتلة في الحلق أو صعوبة في البلع قد تكون علامة مبكرة على سرطان المريء.تلك الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، لكنها تستدعي زيارة الطبيب للتأكد من أسبابها.