أعلنت شرطة مكافحة إجرام بغداد، القبض على مرتكب جريمة قتل أسرة وحرق منزلها في قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين، وهو الحادث الذي أثار جدلاً واسعاً لدى وقوعه قبل ثلاثة أشهر.وأوضحت الشرطة في بيان، أنه تم ضبط أحراز الجريمة من موقع الحادث بحضور الأدلة الجنائية، ولدى مواجهة المتهم بالأدلة اعترف بقتله الأسرة وحرق منزلها.ووفقاً للبيان، تمّ إجراء كشف الدلالة وجاء مطابقاً للواقع والأدلة المضبوطة مع اعتراف المتهم، لذا قرّر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات.ولم تشر الشرطة إلى عدد أفراد الأسرة التي تم قتلها، والأسباب التي دفعت المتهم لارتكاب الجريمة، لكن وسائل إعلام عراقية أوضحت أن الحادث، الذي وقع في أغسطس الماضي، تسبّب بمقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص من عائلة واحدة.