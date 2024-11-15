أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية بعد تفشي التسمم الغذائي بالبصل المقدم داخل برغر وجبة «ماكدونالدز»، في 14 ولاية، وفقاً لتحديث نشرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم الإبلاغ عن 30 حالة أصيبت بالمرض على الأقل في كولورادو، تليها 19 حالة في مونتانا، و13 حالة في نبراسكا، و10 حالات في نيو مكسيكو، وثماني حالات في ميسوري ويوتا، وست حالات في وايومنغ، وثلاث حالات في كانساس، وحالتان في ميشيغان وحالة واحدة في كل من آيوا، وكارولينا الشمالية، وأوريغون، وواشنطن، وويسكونسن، فيما توفي شخص واحد في كولورادو وأصيب أربعة أشخاص بمضاعفات مرض الكلى التي قد تهدد حياتهم،

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البصل المقطع إلى شرائح والمقدم في برغر Quarter Pounders هو المصدر المحتمل للتفشي.

وسحبت شركة «تايلور فارمز» (Taylor Farms)، وهي شركة أمريكية لإنتاج الفواكه والخضروات الطازجة مقرها كاليفورنيا، البصل الذي ربما يكون مرتبطاً بحالة التفشي.

وقال مسؤولون إن الاختبارات التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كشفت عن نوع من بكتيريا الإشريكية القولونية التي تنتج سماً خطيراً في عينة واحدة من البصل، لكنها لم تتطابق مع السلالة الممرضة.

وتم إزالة برغر Quarter Pounders من قوائم الطعام في عدة ولايات خلال الأيام الأولى من تفشي المرض.

ويتسبب نوع البكتيريا هذا في نحو 74 ألف إصابة في الولايات المتحدة سنوياً، ما يؤدي إلى أكثر من 2000 حالة دخول إلى المستشفى و61 حالة وفاة كل عام، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتظهر الأعراض بسرعة، في غضون يوم أو يومين من تناول الطعام الملوث، وتشمل عادة الحمى والتقيؤ والإسهال أو الإسهال الدموي وعلامات الجفاف، وقلة التبول أو عدم التبول، وزيادة العطش والدوار.

ويمكن أن تسبب العدوى نوعاً من إصابات الكلى الخطيرة، وخاصة عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. ويتطلب التسمم ببكتيريا الإشريكية القولونية عند الأطفال الصغار عناية طبية فورية.