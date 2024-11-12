بدأت النيابة العامة المصرية بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم (الثلاثاء)، تحقيقات موسعة مع طبيبة النساء والتوليد الدكتورة وسام شعيب فيما هو منسوب إليها من إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار فيديو لها عبر حسابها الشخصي تجاوزت مشاهداته 5 ملايين، تتحدث فيه عن سيدات بحمل غير شرعي تم استقبالهن في مستشفى حكومي.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة البحيرة، ألقت القبض على الطبيبة المتهمة في وقت مبكر من صباح اليوم؛ للتحقيق معها وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب تلقي نقابة الأطباء شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير ملائمة، وقررت النقابة إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

وفيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه طبيبة نساء وولادة للحديث عن استقبالها طفلة، يظهر شكلها أنها صغيرة السن، حاملاً في الشهر الثامن، ويريد أهلها التخلص من الحمل، ورفضت الطبيبة فعل ذلك، دافعت الطبيبة المتهمة عن انتشار الفيديو الذي بثته عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك» قائلة:«إنها تحدثت فيه عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية، وأن الفيديو الغرض منه توعية البنات من الحالات التي تحدث يوميّاً وأقابلها أثناء عملي». وأوضحت في مداخلة تليفزيونية أن الغرض من الفيديو التوعية، ولم أذكر أسماء شخصيات، ولم أذكر إلا وقائع.