أتاحت منصة التواصل الاجتماعي، إكس، روبوت الذكاء الاصطناعي “Grok” للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية في المنصة، بعد أن كان مقتصرًا على المشتركين في الخطط المأجورة فقط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة إلى تعزيز قاعدة المستخدمين، وجذب المزيد من التفاعل في المنصة، مع اختبار الخدمة في مناطق محددة حاليًا.

ويُعد “Grok” من منتجات شركة xAI، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو يقدم قدرات لتحليل الصور، والإجابة عن الاستفسارات، مما يجعله منافسًا مباشرًا لنماذج شهيرة مثل ChatGPT و Claude و Gemini.

وأفادت تقارير بوجود نسخة مجانية من “Grok” في بعض الدول، مثل نيوزلندا، ويمكن لكافة المستخدمين الوصول إليها، وفقًا لما ذكرته مواقع تقنية.

ويُسمح بـ10 استفسارات كل ساعتين مع نموذج “Grok-2″، و 20 استفسارًا كل ساعتين مع نموذج “Grok-2 mini”، وثلاثة استفسارات لتحليل الصور يوميًا.

وللاستفادة من خدمة “Grok” المجانية، يجب أن يكون حساب المستخدم قد مضت على إنشائه مدة لا تقل عن 7 أيام، وأن يكون مرتبطًا برقم هاتف.

وكانت شركة xAI قد أطلقت نموذج “Grok-2” في أغسطس الماضي، مع قدرات توليد الصور المدعومة بنموذج FLUX.1 من شركة Black Forest Labs. وفي شهر أكتوبر الماضي، أضافت xAI ميزة فهم الصور إلى النموذج.

ومن الجدير بالذكر أن مزايا الذكاء الاصطناعي من Grok كانت متاحة حصريًا للمشتركين في خطط “Premium” و “+Premium” في منصة إكس.