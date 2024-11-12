دمجت «قوقل» تقنيات الذكاء الاصطناعي في متصفح الويب الخاص بها «كروم» لتعزيز المزايا الأمنية، ورفع كفاءة حماية المستخدمين.

ووفقاً لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة من المتصفح، فقد حدّثت «قوقل» وصف إحدى مزايا الأمان في «كروم»، وهي ميزة الحماية المحسنة، لتؤكّد أن هذه الميزة ستعتمد على الذكاء الاصطناعي في إصدارٍ مستقبلي.

وتوجد ميزة «الحماية المحسنة» ضمن خيارات «التصفح الآمن» في إعدادات متصفح «كروم»، وهي غير مُفعّلة افتراضياً، ويحتاج المستخدمون إلى تفعيلها يدوياً بدلاً من وضع «الحماية القياسية» الافتراضي، إذا كانوا في حاجة إلى المزيد من الحماية في أثناء التصفح.

وستعتمد تلك الميزة على الذكاء الاصطناعي لتوفير حماية في الوقت الفعلي من المواقع الخطِرة والتنزيلات والإضافات المشبوهة، وقد كانت تلك الميزة تُعرف سابقاً بالحماية الاستباقية.

ومن الناحية النظرية، يمكن أن تستخدم «قوقل» الذكاء الاصطناعي للكشف عن المواقع الضارة وتحذير المستخدمين منها، حتى لو لم تكن تلك المواقع قد حددتها «قوقل» سابقاً.

وعند تفعيل «الحماية المُحسّنة»، يُجري «كروم» عمليات فحص عميقة للتنزيلات، كما يعزز الحماية في جميع خدمات «قوقل» عند تسجيل الدخول إليها.

ورُصدت أيضاً ميزة «تجميع التبويبات بالذكاء الاصطناعي»، من أجل مساعدة المستخدمين على تنظيم التبويبات المفتوحة بنحو تلقائي أكثر فعالية.

وغيّرت «قوقل» خيار «إغلاق التبويبات غير المستخدمة» ليصبح «مراجعة التبويبات غير النشِطة»، إذ يُمكن للمستخدمين الآن مراجعة التبويبات التي لم تُستخدم لمدة قدرها سبعة أيام أو أكثر، بدلاً من إغلاقها مباشرة.

وما زالت «قوقل» تختبر هذه التحديثات في إصدار «Chrome Canary» التجريبي، وليست هناك معلومات محددة بشأن موعد إطلاقها للمستخدمين كافة.