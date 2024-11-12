يعاني كثيرون من الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، ما يؤثر على جودة النوم ويؤدي لفقدان ساعات نوم مهمة. يوضح عالم النفس غريغ موري، أن الاستيقاظ المتكرر أمر طبيعي، خصوصاً في النصف الثاني من الليل عندما يكون النوم خفيفاً. لكن المشكلة تكمن في التوتر والقلق المصاحبين للاستيقاظ، إذ يمكن أن يُحوِّلا هذا الاستيقاظ إلى حالة وعي تام تجعل العودة إلى النوم أمراً صعباً.لتجنب هذا الأمر، يوصي النظام الصحي الوطني (NHS)، ببعض النصائح لتحسين جودة النوم، منها التأكد من أن غرفة النوم مظلمة وهادئة باستخدام ستائر سميكة أو قناع للعين وسدادات للأذن. يُفضَّل أيضاً الحفاظ على درجة حرارة مريحة، واختيار مرتبة ووسادة مريحتين، وممارسة التمارين الرياضية خلال النهار. كما ينصح بتخصيص روتين مريح قبل النوم، مثل الاستحمام أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، وتدوين الأفكار والهموم قبل النوم للمساعدة في نسيانها حتى الصباح. كذلك يُفضل الاستيقاظ في وقت محدد يومياً، والالتزام به حتى لو لم تكن ساعات النوم كافية.