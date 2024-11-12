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«عكاظ» (جدة) okaz_online@
يعتبر الزكام من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثيرين، خصوصاً في فصول البرد، مما يجعل التخلص منه هاجساً لدى الجميع. وفي ما يلي 5 خطوات بسيطة وفعالة تساعد في تسريع الشفاء وتخفيف الأعراض المرتبطة بالزكام، ليعود الجسم إلى نشاطه الطبيعي، وهي:

شرب السوائل الدافئة


الحصول على قسط كافٍ من الراحة

الأطعمة الغنية بفيتامين «C»

استخدام البخار لترطيب الجهاز التنفسي

تجنب المجهود البدني الزائد