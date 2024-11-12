يعتبر الزكام من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثيرين، خصوصاً في فصول البرد، مما يجعل التخلص منه هاجساً لدى الجميع. وفي ما يلي 5 خطوات بسيطة وفعالة تساعد في تسريع الشفاء وتخفيف الأعراض المرتبطة بالزكام، ليعود الجسم إلى نشاطه الطبيعي، وهي:
شرب السوائل الدافئة
الحصول على قسط كافٍ من الراحة
الأطعمة الغنية بفيتامين «C»
استخدام البخار لترطيب الجهاز التنفسي
تجنب المجهود البدني الزائد
شرب السوائل الدافئة
الحصول على قسط كافٍ من الراحة
الأطعمة الغنية بفيتامين «C»
استخدام البخار لترطيب الجهاز التنفسي
تجنب المجهود البدني الزائد