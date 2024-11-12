يعتبر الزكام من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثيرين، خصوصاً في فصول البرد، مما يجعل التخلص منه هاجساً لدى الجميع. وفي ما يلي 5 خطوات بسيطة وفعالة تساعد في تسريع الشفاء وتخفيف الأعراض المرتبطة بالزكام، ليعود الجسم إلى نشاطه الطبيعي، وهي:شرب السوائل الدافئةالحصول على قسط كافٍ من الراحةالأطعمة الغنية بفيتامين «C»استخدام البخار لترطيب الجهاز التنفسيتجنب المجهود البدني الزائد