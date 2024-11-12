حذر موقع طبي متخصص من مجموعة من الأعراض التي قد تظهر في ساعات الليل المتأخرة، تحديداً بعد العاشرة، والتي قد تكون علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول وانسداد الشرايين، وهي مشكلات صحية يمكن أن تؤدي إلى حدوث جلطات. ويعد ارتفاع الكوليسترول أحد الأسباب الرئيسية لتراكم الدهون على جدران الشرايين، ما يحد من تدفق الدم، ويمكن أن يسبب تجلطات خطيرة. ومن المعروف أن الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية تشبه الدهون، توجد في كل خلية من خلايا الجسم، وتلعب دورًا مهمًا في إنتاج الهرمونات وفيتامين «د» وعملية الهضم، إلا أن الحفاظ على مستوى معين من الكوليسترول أمر ضروري لتجنب المضاعفات.ومن بين العلامات التحذيرية الأكثر شيوعًا والتي يجب عدم تجاهلها، ألم الصدر الذي ينشأ نتيجة انسداد الشرايين مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب، وقد يشعر الشخص بضغط أو ضيق في الصدر. كما أن ضيق التنفس هو عرض شائع آخر، ويعزى إلى تأثير الشرايين المسدودة على قدرة القلب على ضخ الدم بشكل فعال، مما يجعل التنفس شاقاً، خصوصاً عند الاستلقاء ليلاً. إضافة إلى ذلك، الشعور بالتعب والإرهاق الشديدين قد يكون مؤشراً على ارتفاع الكوليسترول، إذ يضطر القلب للعمل بجهد إضافي لضخ الدم في الجسم، مما يؤدي إلى إرهاق شديد، خصوصاً في ساعات المساء.ومن الأعراض التي قد تشير أيضاً إلى ارتفاع الكوليسترول الشعور بالدوخة أو الدوار عند تغيير وضعية الجسم، نتيجة تدفق الدم المحدود إلى الدماغ. كما يعتبر الخدر أو الوخز في الذراعين والساقين من الإنذارات المهمة التي يجب عدم إهمالها، إذ يدل ذلك على ضعف الدورة الدموية الناتجة عن انسداد الشرايين. إذا بدأت تلاحظ هذه الأعراض، فمن الضروري مراجعة الطبيب لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لأن إهمالها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى حدوث جلطات مفاجئة.