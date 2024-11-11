نشرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً، تقريراً شاملاً حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية عالمياً، متضمناً ستة مبادئ توجيهية لأفضل الممارسات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. يركز التقرير، الذي نُشر على موقع Who.int، على وضع مبادئ أخلاقية في صلب تصميم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل احترام حقوق الإنسان وضرورة الشفافية والوضوح في جمع واستخدام البيانات الصحية.التقرير يحذر من أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي بدون ضوابط واضحة قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة، مثل التمييز بين المرضى بناءً على عرقهم أو جنسهم، ويحث الحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية على العمل لضمان العدالة في الرعاية المقدمة. كما يشير التقرير إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تحسينات هائلة، مثل تقليل تكاليف التشخيص والعلاج، وتعزيز قدرات الأطباء على اتخاذ قرارات دقيقة استنادًا إلى تحليل البيانات. هذا التقرير يُعد دعوة واضحة لتعزيز الابتكار المسؤول والمستدام في الرعاية الصحية.