بشَّر فنان العرب محمد عبده، محبيه بعودته للساحة الفنية، متوجاً تعافيه من أزمته الصحية بإطلاق ألبومه الجديد «محمد عبده 2024»، الذي تعاون فيه مع الموسيقار الدكتور طلال. جاء هذا الإصدار بعد توقف قسري بسبب رحلة علاجية طويلة في العاصمة الفرنسية باريس، ليطمئن جمهوره من خلال هذا الألبوم على صحته واستعداده للعطاء الفني من جديد.الألبوم يضم 7 أغنيات تتنوع في مواضيعها وتجمع بين الألحان الشرقية والكلمات المعبرة. من أبرزها التعاون مع الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن في 3 أغنيات هي: «المدينة» و«أحبك»، تم توزيعهما من قبل يحيى الموجي، وأغنية «اكتب لها حرف»، توزيع عصام الشرايبي.كما يتضمن الألبوم أغنية «يا جنة الدنيا»، من كلمات الشاعر علي عسيري، وتوزيع عمرو الشرايبي، إضافة إلى أغنية «بين الوجيه»، من كلمات الشاعر «دبي»، وتوزيع عمرو عبدالعزيز.ويحتوي الألبوم أيضاً، على أغنية «الله يجازي»، من كلمات الشاعر محمد بن فطيس، وتوزيع عصام الشرايبي. ويختتم الألبوم بأغنية «خذ فؤادي»، من كلمات «وردة الشعر»، وتوزيع عمرو عبدالعزيز.عودة محمد عبده بهذا الألبوم جاءت متزامنة مع موسم الرياض، حيث يترقب محبوه أولى حفلاته بعد العودة.