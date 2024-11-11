في إطار الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أُقيمت ورشة تفاعلية بعنوان «دُمى التخلص من القلق»، حيث شاركت مجموعة من الفتيات في صنع دُمى يدوية من خيوط الكروشيه الملونة وقطع الخشب، مستوحاة من أسطورة غواتيمالية، تروّج لفكرة طرد المخاوف وتعزيز الشعور بالطمأنينة، ومساعدة الفتيات على النوم بسلام.أدارت الورشة سارة مزهر، التي أوضحت أن الهدف منها هو تمكين الفتيات من صنع دُمى شخصية تساعدهن على التعبير عن مشاعرهن ومواجهة القلق والخوف. وأشارت إلى أن استخدام الصوف والخشب في تشكيل الدُمى مع إضافة تعابير الوجه يخلق رابطاً بصرياً وشعورياً يشجع الفتيات على تحويل مخاوفهن إلى طاقة إيجابية.استهدفت الورشة، الفتيات من سن 10 سنوات فأكثر، حيث قدّمت لهن تجربة تتجاوز العمل الحرفي لتصبح مساحة تعبيرية تعزز الصحة النفسية. كما شجعت الفتيات على اكتشاف أنواع جديدة من الدُمى ومشاركة القصص التي تجسد مخاوفهن، مما ساعد في بناء الثقة بقدراتهن على التغلب على التحديات المختلفة.