يعد التهاب العين من المشكلات الشائعة التي تؤثر على صحة النظر وتسبب الانزعاج. ولتفادي هذه المشكلة، يجب اتخاذ خطوات بسيطة للحفاظ على صحة العين وتجنب العوامل التي تزيد من مخاطر الالتهابات. إليك 5 نصائح مهمة:اغسل يديك بانتظام قبل لمس عينيكاستخدم النظارات الشمسية للحماية من الأشعة فوق البنفسجيةتجنب مشاركة المناشف أو أدوات العناية الشخصية الخاصة بالعيناستخدم قطرات مرطبة للعين في حالة الجفافاحرص على النوم الكافي لتقليل الإجهاد على العينين