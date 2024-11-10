يعد التهاب العين من المشكلات الشائعة التي تؤثر على صحة النظر وتسبب الانزعاج. ولتفادي هذه المشكلة، يجب اتخاذ خطوات بسيطة للحفاظ على صحة العين وتجنب العوامل التي تزيد من مخاطر الالتهابات. إليك 5 نصائح مهمة:
اغسل يديك بانتظام قبل لمس عينيك
استخدم النظارات الشمسية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية
تجنب مشاركة المناشف أو أدوات العناية الشخصية الخاصة بالعين
استخدم قطرات مرطبة للعين في حالة الجفاف
احرص على النوم الكافي لتقليل الإجهاد على العينين
اغسل يديك بانتظام قبل لمس عينيك
استخدم النظارات الشمسية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية
تجنب مشاركة المناشف أو أدوات العناية الشخصية الخاصة بالعين
استخدم قطرات مرطبة للعين في حالة الجفاف
احرص على النوم الكافي لتقليل الإجهاد على العينين