لقي 14 شخصاً مصرعهم وأصيب 34 آخرون عندما ضربت صاعقة برق مخيم بالابيك للاجئين بمنطقة لاموو شمالي أوغندا، حسبما أفادت الشرطة الأوغندية، عبر منشور على منصة (إكس).وأوضحت الشرطة الأوغندية، أن الحادثة وقعت في 5:30 مساءً، بينما كان الضحايا قد تجمعوا أثناء هطول الأمطار. وأشارت إلى أن معظم الضحايا من صغار السن، بينهم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات.ويستضيف مخيم بالابيك، لاجئين من جنوب السودان، الذين فروا من الحرب الأهلية في بلدهم بعد الاستقلال في 2011م.يذكر أن مناطق شرق أفريقيا، شهدت أمطاراً غزيرة أخيراً، مما أدى إلى حوادث مميتة، بينها انهيار مكب نفايات في العاصمة كمبالا في أغسطس الماضي، أسفر عن مصرع 26 شخصاً.