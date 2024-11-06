أطلقت شركة (أوبن إيه آي) رسمياً أداة البحث الجديدة (شات جي بي تي سيرش) المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُعد المنافس الأقوى حتى الآن لمحرك البحث غوغل. تتيح الأداة للمستخدمين البحث عبر الإنترنت الحصول على إجابات ملخصة وشاملة، مع إرفاق المصادر المعتمدة، ما يجعلها بديلاً جذاباً لمستخدمي الإنترنت الباحثين عن محتوى دقيق وسريع.وكانت (أوبن إيه آي) قد أطلقت النسخة التجريبية من (ChatGPT Search) في يوليو الماضي تحت اسم (سيرش جي بي تي)، ما وضعها في منافسة مباشرة مع غوغل ومحركات أخرى مثل (بينغ) التابع لمايكروسوفت و(Perplexity AI). الأداة الجديدة متاحة الآن عبر موقع ChatGPT وتطبيقات آيفون وأندرويد وويندوز وماك، وهي متوفرة لمشتركي (شات جي بي تي بلس) وللشركات والمؤسسات التعليمية، بينما ستصبح مجانية قريباً لجميع المستخدمين.وستظهر الأداة على شكل زر بأيقونة الكرة الأرضية، لتمكن المستخدم من الحصول على إجابات واضحة ومختصرة مع ذكر المصادر، وتوفير صور توضيحية، ما يجعلها منافساً قوياً لجذب المستخدمين بعيداً عن غوغل.