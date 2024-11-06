ينصح مركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، باتباع بعض التوصيات عند استهلاك شاي الماتشا؛ للحد من آثاره السلبية المحتملة، خاصة مع إمكانية احتوائه على الألومنيوم والرصاص.. إليك أبرز النصائح:
لا تتجاوز 3 أكواب يومياً
التزم بجرعة غرام واحد للكوب
تحقق من المكونات والتعليمات
تجنب تقديمه للأطفال لاحتوائه على الكافيين
غيّر العلامات التجارية بانتظام
لا تتجاوز 3 أكواب يومياً
التزم بجرعة غرام واحد للكوب
تحقق من المكونات والتعليمات
تجنب تقديمه للأطفال لاحتوائه على الكافيين
غيّر العلامات التجارية بانتظام