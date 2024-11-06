ينصح مركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، باتباع بعض التوصيات عند استهلاك شاي الماتشا؛ للحد من آثاره السلبية المحتملة، خاصة مع إمكانية احتوائه على الألومنيوم والرصاص.. إليك أبرز النصائح:لا تتجاوز 3 أكواب يومياًالتزم بجرعة غرام واحد للكوبتحقق من المكونات والتعليماتتجنب تقديمه للأطفال لاحتوائه على الكافيينغيّر العلامات التجارية بانتظام