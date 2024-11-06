أنهت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) استعداداتها لإطلاق المرحلة النهائية من منافسات (تحدي علّام)، المقرر انطلاقها يوم الخميس القادم وتستمر لثلاثة أيام في فندق الكراون بلازا بالمدينة الرقمية في الرياض. ستشهد الفعالية مشاركة 600 متسابق ومتسابقة يمثلون 200 فريق من 17 دولة حول العالم، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.يهدف (تحدي علّام) إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على كتابة وفهم الشعر العربي، وإعراب الجمل بدقة، وتعليم الأطفال اللغة العربية بطريقة مبتكرة، استمراراً لجهود المملكة في خدمة اللغة العربية، لا سيما في المجالات التقنية. تأتي هذه المنافسة الدولية بشراكة مع شركة IBM والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP).يتضمن (تحدي علّام) مشاركة أكثر من 50 مرشداً و40 محكماً من خبراء ومتخصصي الذكاء الاصطناعي ومجالات اللغة العربية لتقديم الدعم للفرق وتقييم المشاريع وفق معايير تضمن استدامة الحلول وتحويلها إلى مشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية.ويعد تطبيق (علّام)، المدرج على منصة (Watsonx) التابعة لشركة IBM، من أبرز النماذج اللغوية التوليدية التي تخدم الناطقين باللغة العربية حول العالم، ضمن جهود (سدايا) المستمرة في بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.