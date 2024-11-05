يستعد النجم المصري كريم عبدالعزيز لدخول عالم الخيال العلمي بفيلم جديد يتعاون فيه مع المخرج محمد دياب. جاء ذلك خلال حديث دياب في جلسة نقاشية بمهرجان الجونة السينمائي حول مسلسله الشهير (Moon Knight)، إذ أعلن أن المشروع ما زال في مرحلة التحضير وأنه كان يتطلع لتنفيذه منذ سنوات.من جهة أخرى، كشف دياب أن النجم العالمي توم هانكس عرض عليه إخراج فيلم بعد نجاح فيلمه (اشتباك) لكنه رفض العرض في ذلك الوقت لشعوره بعدم الاستعداد لخوض تجربة جديدة. كما أعرب دياب عن سعادته بالمتابعة الكبيرة لمسلسل (Moon Knight) في مصر، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع ذلك نظراً لتزامن عرضه مع موسم رمضان.وأكد أنه رشّح عدداً من الموهوبين المصريين للمشاركة في صناعة المسلسل، منهم المونتير أحمد حافظ ومصممة الملابس ريم العدل، إذ يرى أنهم يتفوقون على نظرائهم الأجانب.مسلسل (Moon Knight) تم تطويره من شخصية قصص مصورة، ويعد إخراج دياب للمسلسل خطوة مهمة ومختلفة في مسيرته الفنية.