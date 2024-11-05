كشفت الممثلة المصرية هند عبدالحليم، تعرضها لأزمة صحية خطيرة تسبّبت فيها حُقن التخسيس التي لجأت إليها، وأدّت إلى إصابتها بشلل مؤقت في المعدة. ونقلت إلى المستشفى، وخضعت للعلاج حتى استقرت حالتها.وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «إنستغرام»، عبّرت هند، عن شكرها للزملاء والأصدقاء والجمهور الذين تواصلوا للاطمئنان عليها، واعتذرت عن عدم قدرتها على الرد على الاتصالات.وأوضحت، أنها عانت من آلام شديدة وعجزت عن تناول الطعام والشراب، مما اضطر الأطباء للاعتماد على المحاليل لتغذيتها. وحذرت الفتيات من مخاطر حُقن التخسيس، ناصحة بضرورة المتابعة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة قبل استخدامها، للتأكد من ملاءمتها للجسم.