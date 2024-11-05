كشف مدربون لصحيفة التايمز البريطانية عن 5 عادات شائعة تُرتكب في الصالات الرياضية، ويجب تجنبها لتحقيق أقصى استفادة من التمارين. تشمل هذه العادات الاستسلام للجاذبية، وإهمال التنفس، والمشي بطريقة غير صحيحة، والنظر المستمر في المرايا، وتكرار الأوزان الخفيفة.عدم التحكّم في الحركة بالكاملرفع الأوزان دون تنفّسامشِ بسرعة وبدون انتباهالوقوف أمام المرآة والتركيز عليهاالابتعاد عن رفع أوزان ثقيلة