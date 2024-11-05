كشف مدربون لصحيفة التايمز البريطانية عن 5 عادات شائعة تُرتكب في الصالات الرياضية، ويجب تجنبها لتحقيق أقصى استفادة من التمارين. تشمل هذه العادات الاستسلام للجاذبية، وإهمال التنفس، والمشي بطريقة غير صحيحة، والنظر المستمر في المرايا، وتكرار الأوزان الخفيفة.
عدم التحكّم في الحركة بالكامل
رفع الأوزان دون تنفّس
امشِ بسرعة وبدون انتباه
الوقوف أمام المرآة والتركيز عليها
الابتعاد عن رفع أوزان ثقيلة
عدم التحكّم في الحركة بالكامل
رفع الأوزان دون تنفّس
امشِ بسرعة وبدون انتباه
الوقوف أمام المرآة والتركيز عليها
الابتعاد عن رفع أوزان ثقيلة