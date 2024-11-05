يستمر سكان مدينة لاهور الباكستانية في معاناتهم من الهواء الملوث، إذ تجاوز مؤشر جودة الهواء (AQI) مستوى 1000، ما جعلها المدينة الأكثر تلوثاً عالمياً. ووفقاً لمرصد جودة الهواء السويسري «أي كيو إير»، وصل مستوى الجسيمات الدقيقة (PM2.5) في لاهور إلى 613 ميكروغرام/‏‏متر مكعب، ما يعادل 122.6 مرة أعلى من المستوى الصحي المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية.هذا التلوث الكثيف، أدى إلى انخفاض الرؤية إلى الصفر، مما يعكس فشل حكومة البنجاب في السيطرة على مستويات التلوث العالية.لكن لاهور ليست وحدها التي تعاني من تلوث الهواء الشديد؛ فمدن أخرى تواجه تحديات مماثلة. ووفقاً لتقرير «أي كيو إير» 2023م، تصدّرت الهند قائمة المدن الأكثر تلوثاً، إذ جاءت 17 مدينة هندية ضمن أكثر 20 مدينة تلوثاً عالمياً.تُظهر هذه الأرقام أن تلوث الهواء مشكلة عالمية تؤثر على صحة الملايين. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتسبب تلوث الهواء في وفاة واحدة من كل تسع وفيات عالمية، ويُعتبر أكبر تهديد بيئي لصحة الإنسان.وفي ضوء هذه الأزمات البيئية، يتطلب الأمر من الحكومات اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من الانبعاثات الملوثة، ورفع الوعي البيئي، وتطوير سياسات مستدامة تحمي الصحة العامة والبيئة للأجيال القادمة.دلهي - الهندلاهور - باكستانهوتان - الصينبهيوادي - الهندنيودلهي - الهند