يُعد شرب القهوة صباحاً جزءاً لا يتجزأ من روتين الكثيرين، ولكن شربها على معدة فارغة قد تكون له تأثيرات غير مرغوبة على الجسم. إذ تحتوي القهوة على مركبات تحفز إفراز حمض المعدة، مما يزيد من احتمالية التهيج المعدي وحرقة المعدة، خصوصاً عند شربها دون تناول أي طعام. ومع تكرار هذا السلوك، قد يؤدي ذلك إلى تضرر بطانة المعدة، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالتهابات المعدة أو القرحة لدى البعض.بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد شرب القهوة على معدة فارغة، من مستويات القلق والتوتر؛ لأن الكافيين يرفع من مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر في الجسم. وبالتالي، قد يشعر البعض بارتفاع معدل ضربات القلب والقلق غير المبرر بعد تناول القهوة دون وجبة سابقة.وللتخفيف من هذه الآثار، ينصح الخبراء بتناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة في الصباح، مثل شريحة خبز أو حفنة مكسرات، للمساعدة في تقليل حموضة المعدة. وبهذا، يمكن الاستمتاع بفوائد القهوة وتحفيز الطاقة دون التأثير السلبي على صحة المعدة والجهاز العصبي.