قادت مضاعفات مرض السكري، إلى وفاة الفنان الكويتي مشعل القملاس، عن عمر ناهز 50 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض. القملاس، الذي عمل أكاديمياً وممثلاً ومخرجاً، خضع لعملية بتر ساقه اليسرى بسبب إصابتها بالغرغرينا؛ وهي إحدى المضاعفات الخطيرة للسكري. وأشار الصحفي الكويتي نايف الشمري، إلى أن الفنان الراحل عانى من انتشار الصديد إلى رئتيه، ما أدى في النهاية إلى وفاته.يعد القملاس، واحداً من قائمة طويلة من المشاهير الذين أنهى مرض السكري حياتهم. من بينهم:• فادي إبراهيم: الفنان اللبناني الذي توفي عن عمر 67 عاماً بعد معاناة طويلة مع مرض السكري، حيث أدى المرض إلى تدهور حالته الصحية وإصابته بالفشل الكلوي وبتر ساقه.• علاء ولي الدين: الفنان المصري الكوميدي الذي توفي 2003م، نتيجة مضاعفات السكري.• سعيد صالح: الفنان المصري الذي عانى من مضاعفات السكري وأمراض القلب، وتوفي في 2014م.• شريف دسوقي: الفنان المصري الذي خضع لعملية بتر ساقه؛ نتيجة مضاعفات السكري، وتوفي في 2021م.ومن المعلوم أن تجاهل تعليمات الأطباء المتعلقة بإدارة مرض السكري قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تؤثر على حياة المرضى بشكل كبير. فمن الشائع أن يتسبب الإهمال في اتباع الحمية الغذائية، أو عدم الالتزام بتناول الأدوية، أو تجاهل الفحوصات الدورية في تدهور حالة المصاب بشكل تدريجي. تشمل هذه المضاعفات تلف الأعضاء الحيوية مثل الكلى والقلب والأعصاب، وقد يؤدي في حالات متقدمة إلى فقدان البصر أو بتر الأطراف كما رأينا في حالات عديدة. إن مرض السكري، بصفته (القاتل الصامت)، يوجب على المصابين أن يتعاملوا معه بجدية وحذر، فالتزامهم بتعليمات الأطباء يمثل حائط الصد الأول أمام المضاعفات ويضمن لهم حياة أكثر أماناً وصحة.