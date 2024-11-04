فازت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بجائزة بلاتينية وأخرى ذهبية من جوائز مسابقة MarCom الإبداعية العالمية للعام الحالي 2024م، من خلال تحقيق تصميم التقرير السنوي للاستدامة في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية بالمملكة الجائزة البلاتينية، فيما حصد الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي عن «التقنية من أجل الإنسان واستدامة الأرض» الجائزة الذهبية.وتوجت الهيئة بالجائزتين عقب منافسة أكثر من 6500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، إذ تمنح جوائز MarCom للمشاريع المميزة في الاتصال والتسويق، وتدار من قبل جمعية محترفي التسويق والاتصال AMCP العالمية، وهي من بين أهم الجوائز الدولية المتخصصة، فيما تمثل الجوائز تكريماً للمشاريع المميزة في المجال.