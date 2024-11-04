أعلنت الوكالة الأوروبية للمواد الكيمياوية (ECHA)، اكتشافها مواد كيمياوية خطرة ومسرطنة في مئات من مستحضرات التجميل المباعة في أوروبا. وكشفت الوكالة، التي تتخذ من هلسنكي مقراً لها، أن من بين 4500 منتج تم فحصها بين نوفمبر 2023م، وأبريل 2024م، في 13 دولة أوروبية، وُجدت آثار لمواد محظورة في 285 منتجاً، أي ما نسبته 6%.تضمنت المنتجات المتأثرة محددات العيون، وأقلام الشفاه، وأقنعة الشعر، والتي تحتوي على مواد محظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، وبموجب التشريعات الأوروبية بسبب أضرارها البالغة. وتعد هذه المواد مسرطنة، وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان وتؤثر سلباً على الخصوبة.وأوضحت الوكالة، أن أسلوب الفحص اعتمد على مراجعة قائمة المكونات على العبوات، وهي طريقة بسيطة يمكن للمستهلكين استخدامها بأنفسهم للتأكد من سلامة المنتجات. وأكدت الوكالة أن الجهات المختصة في الدول المعنية اتخذت إجراءات فورية لسحب المنتجات المخالفة من الأسواق.وشملت عمليات التدقيق دولاً أوروبية مثل النمسا، الدنمارك، ألمانيا، فنلندا، إيطاليا، النرويج، والسويد.