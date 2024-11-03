أثارت واقعة استغلال النساء وتصويرهن في أوضاع غير أخلاقية، موجة غضب كبيرة في مدينة تنغير (جنوب شرقي المغرب)، حيث تم ضبط شخص ينتحل صفة (راقي) يقوم بتصوير النساء وابتزازهن مالياً.نجحت عناصر الأمن المغربي في إلقاء القبض على المشعوذ الأربعيني، الذي كان يمارس أعمال السحر والشعوذة، ويستدرج النساء بحجة علاجهن بالرقية الشرعية وحل مشاكلهن الشخصية، ليلتقط صوراً غير لائقة لهن بهدف التشهير والابتزاز في حال رفضهن الرضوخ لمطالبه. ووفقاً لتحقيقات الشرطة القضائية التي بدأت بعد تلقي بلاغات من سيدتين، تبين أن الجاني، كان يوهم ضحاياه بقدرته على حل مشاكلهن، مستغلاً هذا الأمر لتحقيق أغراضه غير القانونية. وعثرت الشرطة على هاتفه محملاً بصور غير أخلاقية للعديد من النساء، بالإضافة إلى طلاسم السحر التي كان يستخدمها.يواجه المتهم حالياً، المحاكمة بتهم النصب والاحتيال، التحرش الجنسي، التشهير بالآخرين، المساس بالحياة الخاصة، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص.