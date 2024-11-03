عاش زوجان هنديان كفيفان مع جثة ابنهما البالغ من العمر 30 عاماً لأربعة أيام، دون أن يدركا وفاته، وذلك إلى أن لاحظ الجيران رائحة كريهة من المنزل واستدعوا الشرطة.ووفقاً لموقع (NDTV)، أفاد مسؤولون أن الزوجين، كالوفا رامانا؛ وهو موظف حكومي متقاعد، وزوجته شانتيكوماري، كانا يعيشان في شقة مستأجرة مع ابنهما برامود، الذي هجرته زوجته وابنتاه، ويُزعم أنه كان يعاني من إدمان الكحول. وقال رئيس قسم شرطة ناغولي سوريا ناياك، إن الزوجين المسنين حاولا مناداة ابنهما لتلبية احتياجاتهما من طعام وماء، لكن لم يكن هناك أي استجابة. وأضاف أن عدم قدرتهما على الحركة منعتهما من الاستغاثة. عند وصول الشرطة، وُجد الزوجان في حالة شبه واعية، وتم تقديم الطعام والماء لهما لإنقاذهما من حالة الإعياء الشديد.