وافقت الجمعية العمومية العادية لمؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر في اجتماعها اليوم (السبت) على المرشحين لعضوية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة.وتم التصويت بالإجماع على إعادة انتخاب الشيخ عبدالله صالح كامل رئيساً لمجلس الإدارة لخمس سنوات قادمة.وأكد رئيس المجلس عبدالله كامل خلال الاجتماع؛ الذي عقد بحضور أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس التحرير، والمدير العام، وممثل وزارة الإعلام مدير عام فروع هيئة تنظيم الإعلام بالمناطق حمزة الغبيشي، أن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من المبادرات والخطط التطويرية التي تضمن لصحف المؤسسة مواصلة مسيرتها الإعلامية المتميزة وتأدية رسالتها الوطنية الطموحة على أكمل وجه.يذكر أن عبدالله صالح كامل دأب، خلال السنوات الماضية، على دعم الخطوات التطويرية لـ«عكاظ»، وتعزيز قوتها التحريرية والإدارية والفنية والتقنية من خلال دعمه مشروع التحول الرقمي وتجديد الهوية، وحرصه ودعمه لقطاعات المؤسسة كافة، إضافة إلى تدريب الكفاءات السعودية الواعدة وتأهيلها على نفقته الخاصة.وكانت صحيفتا «عكاظ» و«سعودي غازيت» -الناطقة بالإنجليزية- حققتا وثبات مهنية؛ بما يعزز ثوابتهما المهنية الأصيلة وخططهما المستقبلية عبر تدشين منصات ووسائط اجتماعية تواكب التحولات في (الرقمنة).