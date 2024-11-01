حذر الدكتور كريس فان تولكين، المختص في علم الفايروسات الجزيئي ومؤلف كتاب (ناس فائقو المعالجة)، من أن الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 60% من الأمراض الشائعة، مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. وينصح بتجنب هذه الأطعمة للحفاظ على الصحة.
الحلويات المصنعة
الكعك والمعجنات الجاهزة
رقائق البطاطس
الوجبات السريعة مثل البرغر والسجق والبيتزا
المشروبات السكرية
الحلويات المصنعة
الكعك والمعجنات الجاهزة
رقائق البطاطس
الوجبات السريعة مثل البرغر والسجق والبيتزا
المشروبات السكرية