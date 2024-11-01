حذر الدكتور كريس فان تولكين، المختص في علم الفايروسات الجزيئي ومؤلف كتاب (ناس فائقو المعالجة)، من أن الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 60% من الأمراض الشائعة، مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. وينصح بتجنب هذه الأطعمة للحفاظ على الصحة.الحلويات المصنعةالكعك والمعجنات الجاهزةرقائق البطاطسالوجبات السريعة مثل البرغر والسجق والبيتزاالمشروبات السكرية