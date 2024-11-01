أظهرت دراسة جديدة، أهمية توقيت الوجبات لمرضى السكري من النوع 2، إذ تبين أن تناول الطعام في فترة زمنية محدودة خلال اليوم قد يساعد على ضبط نسبة الغلوكوز في الدم بفاعلية، بما يعادل النصائح المقدمة من اختصاصيي التغذية. وأشارت الدراسة؛ التي نُشرت عبر موقع (مديكال إكسبريس)، إلى أن تناول الطعام المقيد بالوقت، مثل نظام 16:8، يُعد أكثر بساطة وقابلية للتنفيذ، مما يشجع المرضى على الالتزام بتغييرات إيجابية مستدامة.شارك في التجربة 52 مريضاً راوحت أعمارهم بين 35 و65 عاماً، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ مجموعة نظام غذائي تقليدي ومجموعة تعتمد تناول الطعام المقيد بوقت. طُلب من الأخيرة تناول الطعام في نافذة من تسع ساعات بين 10 صباحاً و7 مساءً. وأظهرت النتائج أن تقييد الوقت ساعد على خفض مستويات الغلوكوز صباحاً، إذ وجد المرضى أنهم تكيفوا بسهولة، وتمكنوا من اتباع النظام بشكل مريح مع دعم عائلي.أكدت هذه الدراسة، أن توقيت الوجبات يمكن أن يكون أداة فعّالة لإدارة السكري، ما يوفر بديلاً بسيطاً ومتاحاً للتحكم في مستويات السكر في الدم بمرونة وفعالية.