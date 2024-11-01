قضت محكمة أمريكية، بسجن طبيب القلب ستيفن ماثيوز 158 عاماً، وذلك بعد إدانته بالتخدير والاعتداء الجنسي على 11 امرأة. وبحسب ما ورد في الحكم، فإن ماثيوز، استخدم تطبيقات المواعدة للقاء ضحاياه وتخديرهن، ليقوم بالاعتداء على ثمان منهن.وأكدت المدعية العامة لمنطقة دنفر، بيث ماكان، أن الطبيب استغل وضع ضحاياه بعد تخديرهن، مما جعلهن عاجزات عن الدفاع عن أنفسهن. وأعربت بعض الضحايا عن ارتياحهن للحكم الصادر، إذ وصفته إحداهن بـ«الوحش النرجسي». وكان ماثيوز، البالغ من العمر 37 عاماً، قد أدين سابقاً في أغسطس الماضي بـ35 تهمة من أصل 38 وُجهت إليه. وتم القبض عليه في مارس 2023م، بعد تقدم إحدى النساء بشكوى ضده إثر تعرضها للتخدير والاعتداء أثناء موعد معه.