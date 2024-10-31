أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عدة قرارات في ضوء المراجعة الشاملة التي يجريها المجلس على البرامج التي تخترق القوانين والأكواد الإعلامية، وبعد إجراء التحقيقات مع ثلاثة من المسؤولين القانونيين في قنوات «صدى البلد»، و«هي»، و«الصحة والجمال».

وتضمنت قرارات المجلس:

أولاً: وقف برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد» لمدة ثلاثة أشهر وتغريم القناة مئة ألف جنيه، لارتكاب مخالفات تتعلق باستضافة أشخاص يروجون للإثارة والخوض في السمعة الشخصية.

ثانياً: وقف برنامج «صبايا» على قناة «هي» لمدة شهرين وغرامة مئة ألف جنيه، وإنذار القناة بعدم الاستمرار في تقديم محتوى يحرض على انتهاك الحياة الخاصة وتشويه صورة المجتمع.

ثالثاً: غلق قناة «الصحة والجمال» ومخاطبة مدينة الإنتاج الإعلامي لتنفيذ القرار لصدورها دون ترخيص بذلك.

وأكد المجلس حرصه التام على تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على القيم والمبادئ التي يضمنها الدستور، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، وأن تعين كل وسيلة إعلامية مديراً للبرامج يكون مسؤولاً عن المحتوى ومتفرغاً لعمله.

وأشار المجلس إلى أنه المسؤول وفقاً للقانون عن ضمان استقلال وحياد المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها، وحماية المنافسة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، والالتزام بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.