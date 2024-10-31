تتشابه أعراض «الهالة» المصاحبة للصداع النصفي مع بعض أعراض السكتة الدماغية، مما يثير القلق لدى مرضى الصداع النصفي. ووفقاً للجمعية الألمانية للصداع والصداع النصفي، تشمل هذه الأعراض اضطرابات بصرية مثل ومضات ضوئية أو رؤية مزدوجة، وصعوبات لغوية كالارتباك في اختيار الكلمات، واضطرابات حسية كالوخز والخدر في الذراعين، وأحياناً ضعفاً في السمع أو طنين الأذن.ومع ذلك، يمكن التفرقة بينهما من خلال بعض العلامات المميزة. فعلى عكس السكتة الدماغية التي تظهر أعراضها فجأة، تنتشر أعراض «هالة» الصداع النصفي ببطء وتخف تدريجياً مع بداية نوبة الصداع. كما أن السكتة الدماغية غالباً ما تترافق مع شلل على جانب واحد من الجسم، وهو أمر غير شائع مع الصداع النصفي.وتشدد الجمعية على ضرورة التمييز بينهما للحد من القلق واتخاذ التدابير المناسبة عند الحاجة.