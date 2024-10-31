رحل في الساعات الأولى من صباح (الأربعاء) الفنان المصري مصطفى فهمي، عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد صراع مع المرض. وبحسب مصادر مقربة من الفنان الراحل، تدهورت حالة فهمي الصحية فجأة وتم نقله إلى المستشفى بسبب شعوره بآلام شديدة، حيث خضع لجراحة دقيقة لإزالة ورم من المخ في أغسطس الماضي، بأحد مستشفيات الشيخ زايد، وعاد إلى منزله لاستكمال العلاج مع استقرار نسبي في حالته.ورغم معاناته من صعوبة في الحركة وثقل باللسان، إلا أن حالته الصحية تدهورت فجأة، حيث فارق الحياة قبل وصول سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.مصطفى فهمي، الذي يعتبر من رموز «الزمن الجميل»، بدأ مسيرته الفنية كمساعد تصوير، ثم اتجه إلى التمثيل ليترك بصمة واضحة في السينما والتلفزيون عبر أعمال عديدة، منها «أيام في الحلال»، و«حياة الجوهري»، وكان آخر أعماله مشاركته في فيلم «السرب»، الذي حقق نجاحاً كبيراً.