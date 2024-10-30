اكتُشِفَت مقطوعة «فالس» غير منشورة سابقاً للملحّن البولندي فريدريك شوبان الذي لا يزال يجعل الناس يرقصون بعد أكثر من 175 عاماً على وفاته، في مخزن محصّن بمتحف مكتبة «مورغان» في نيويورك.

وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ أحد أمناء المتحف عثر داخل ملفّ على ورقة النوتة الموسيقية التي وردت كلمة «فالس» بالفرنسية ضمن نصّ في أعلاها.

وبحسب أمين المتحف روبنسون ماكليلان، كلامه للصحيفة أنه راح يسأل نفسه «ماذا يحدث هنا؟ ماذا يمكن أن يكون؟»، مشيراً إلى أنه «لم يتعرّف إلى الموسيقى».

وأضاف أنه التقط صورة للورقة وعزف نوتة «الفالس» على بيانو في منزله، لكنّه لم يستطع التأكد في البداية مما إذا كانت من تأليف فريدريك شوبان.

لكن روبنسون ماكليلان استشار لاحقاً خبيراً في أعمال الملحّن من جامعة «بنسلفانيا»، وخلصت مكتبة «مورغان» في النهاية، بعد فحص الحبر والورق، إلى أنّ نوتة «الفالس» هذه أصلية وكتبها شوبان فعلاً.

كذلك تبيّن أنّ الخط متطابق أيضاً مع خط شوبان، ومن ضمنه مفتاح «فا» الموسيقي، وكذلك «الشخبطة» التي تشكّل علامة فارقة للملحّن البولندي الذي تُوفي في فرنسا عام 1849.

وأكّد روبنسون ماكليلان أنّ لدى المتحف «اقتناعاً تاماً بالنتائج» التي توصّل إليها فحص النوتة.

وشرحت مكتبة «مورغان» أنّ هذه المقطوعة تعود إلى المدة ما بين 1830 و1835، عندما كان فريدريك شوبان في العشرينات.

وتتضمّن المقطوعة افتتاحية قاسية وصفها عازف البيانو الصيني الشهير لانغ لانغ بأنها تحتوي على «ظلام درامي يتحوّل إلى شيء إيجابي».