أعلن حزب العمال البريطاني تعليق عضوية النائب مايك أميسبري (55 عاماً)، الأحد، بعد انتشار مقطع مصور يظهره وهو يعتدي بالضرب على أحد المارة. ووفقاً للفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، ظهر أميسبري وهو يتحدث إلى شخص قبل أن يوجه له لكمة قوية، ثم أسقطه أرضاً واستمر في ضربه.وظهر مقطع آخر للنائب، وهو يصرح قائلاً: «لن تهدد النائب مرة أخرى أبداً»، ما أثار جدلاً واسعاً حول سلوك أميسبري.وقال متحدث باسم حزب العمال: إن الشرطة ستقوم باستجواب أميسبري بشأن الحادثة، مؤكداً أنه تم تعليق عضويته إدارياً حتى انتهاء التحقيقات الجارية.وكان أميسبري أصدر بياناً السبت، قبل ظهور المقاطع المصورة، ذكر فيه أنه «شعر بالتهديد في الشارع بعد قضاء أمسية مع الأصدقاء»، وأنه بادر بنفسه بإبلاغ الشرطة عن الواقعة. وأكد استعداده للتعاون مع التحقيقات، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.وحتى الآن، لم يصدر أميسبري أي تعليق على قرار الحزب بتعليق عضويته.