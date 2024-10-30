أحدثَ فيلم «قلباً وقالباً ٢»، من إنتاج شركتي ديزني وبيكسار، ضجةً عالمية ضخمة هذا الصيف، مع قصته الفريدة وأبطالها من مشاعر الفرح والقلق وباقي فرقة المشاعر. ومنذ عرضه الأول في دور السينما في يونيو الماضي، استأسر فيلم الأنيميشن بقلوب الأطفال وأهاليهم حول العالم، وحطم سلسلة من الأرقام القياسية أثناء عرضه.

واليوم تقدم منصة «ديزني+» للمشاهدين فرصة مشاهدة هذا الفيلم المحبوب باللغة العربية، والاستمتاع بهذه التحفة الفنية التي حققت أعلى إيرادات في تاريخ أفلام الأنيميشن على الإطلاق.

في أول 5 أيام من عرضه، حقق فيلم «قلباً وقالباً ٢» 30.5 مليون مشاهدة على مستوى العالم على منصة «ديزني+»، مما جعله الفيلم الأكثر مشاهدةً الذي يتم عرضه لأول مرة على المنصة في عام 2024، ورقم واحد أيضاً كعرض أول في فئة دور السينما على منصة «ديزني+» منذ عرض فيلم الأنيميشن «إنكانتو» من إنتاج استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة (2021)، وكذلك فيلم العرض الأول الأكثر مشاهدةً على الإطلاق في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وسيكون بمقدور الأهالي وأطفالهم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية مشاهدة فيلم «قلباً وقالباً ٢» بكل طمأنينة وراحة بال، وذلك بفضل النهج الذي تتبناه منصة «ديزني+» في اختيار محتواها المناسب لتقاليد المنطقة.

ومع انتشار منصّات عرض الأفلام والمسلسلات اليوم، يركّز الأهالي أكثر من أي وقت مضى على خلق بيئة مشاهدة آمنة لعائلاتهم، وتلبي منصة «ديزني+» تطلعاتهم في هذا المجال، حيث تم تصميمها مع وضع ضوابط تحكم سهلة الاستخدام للأهالي، مما يتيح للوالدين إعداد حسابات شخصية مخصصة لأطفالهم وإضافة رمز حماية لها، مما يطمئنهم بأن أطفالهم يشاهدون محتوى آمناً.

كما تتخذ «ديزني+» إجراءات أكبر في هذا الإطار، حيث يوجد لديها فريق امتثال متخصص في المنطقة يجري فحصاً دقيقاً لكل محتوى يتم عرضه على المنصة، لضمان أنه آمن وملائم لثقافة المنطقة، ويتماشى مع القيم والتقاليد العربية. وينبغي أن يتوافق المحتوى الموجّه للأطفال مع هذه الإرشادات ليتم عرضه على منصة «ديزني+».

وتهدف منصة «ديزني+» من خلال هذا النهج أن تعرض جميع الأفلام والمسلسلات المعروفة التي نالت محبة الجمهور بما يناسب ويحترم الثقافة المحلية، ويضمن بالتالي راحة البال للأهالي.

يدور فيلم «قلباً وقالباً ٢»، الحاصل على تقييم (فريش) من موقع «روتن تومايتوز»، بداخل رأس المراهقة الشابة رايلي. وبينما تواصل فرقة المشاعر الأصلية إدارة حياة رايلي وقراراتها، تجري فجأة أعمال هدم وبناء في المقر الرئيسي للتحكم، ما يُفسح المجال لظهور العديد من المشاعر الجديدة أهمها «قلق» (تلعب دورها مايا هوك) مع وجود فرح (إيمي بولر)، وحزن (فيليب سميث)، وغضب (لويس بلاك)، وخوف (توني هايل)، واشمئزاز (ليزا لابيرا). العمل من إخراج كيلسي مان وإنتاج مارك نيلسن.

لا تتوقف المتعة العائلية عند هذا الحد. فبالإضافة إلى فيلم «قلباً وقالباً ٢»، تضم منصة «ديزني+» مجموعة واسعة من الأفلام والمسلسلات المناسبة لجميع أفراد العائلة. ويشمل ذلك الأفلام المفضلة من ديزني وبيكسار، مثل:

- فيلم موانا (2016): «موانا» هو مغامرة ملحمية تدور أحداثها حول مراهقة نشيطة تبحر في مهمة جريئة لإثبات نفسها كبحارة متمرسة وتحقيق المهمة التي لم يكملها أسلافها. وتلتقي موانا على الطريق بشخصية ماوي، ويعبران المحيط معاً في رحلة مليئة بالمرح والإثارة. الفيلم من إنتاج استوديوهات والت ديزني للأنيميشن.

- فيلم حكاية لعبة (1995): تدور أحداث الفيلم عن حياة الألعاب بعيداً عن أنظار البشر، حيث يأخذ الفيلم المحبوب المشاهدين في رحلة رائعة حافلة بالمرح من خلال عيون الألعاب. يقدم الفيلم الثنائي المتناقض بشكل كوميدي وودي، راعي البقر؛ وبظ يطير، الذي يلعب دور البطل الخارق الفضائي، اللذان يتعلمان في النهاية كيف ينحيان خلافاتهما جانباً عندما تفرقهما الظروف عن مالكهما، آندي.

- فيلم مدينة العناصر (2023): هو فيلم أنيميشن من الأعمال الأصلية تدور أحداثه في مدينة العناصر حيث يعيش سكان النار والماء والأرض والهواء معاً. تدور أحداث الفيلم حول إمبر، وهي شابة نارية قوية سريعة البديهة تربطها صداقة مع شاب مرح وعاطفي ومتسرع يدعى ويد، تجعلها تعيد التفكير في معتقداتها حول العالم الذي يعيشون فيه.

- فيلم إنكانتو (2021): وهو فيلم غنائي من تأليف الحائز على جائزة لين مانويل ميراندا. يحكي الفيلم قصة عائلة مادريغال، وهي عائلة استثنائية تختبئ في جبال كولومبيا في منزل ساحر. ولكن عندما تكتشف ميرابل، الفرد الطبيعي الوحيد في العائلة، أن السحر المحيط بمنزلهم في خطر، قررت أنها قد تكون الأمل الأخير لعائلتها الاستثنائية.

- فيلم حورية البحر (1989): آريل، هي حورية بحر مُحبة للمرح ومشاغبة ومعجبة للغاية بعالم البشر. لا يعجبها كثيراً عالم ما تحت الماء، وتتوق بشدة إلى الحياة كبشرية، فتعقد صفقة سيئة مع ساحرة البحار الماكرة لتبادل صوتها الجميل بساقيها، ولكن هل بإمكانها بعد ذلك الفوز بقلب الأمير؟

مع كل هذه العروض الممتعة، تقدم منصة «ديزني+» فرصة رائعة لتجتمع العائلة ويستمتع أفرادها معاً بمشاهدة ممتعة مع بعض الفشار اللذيذ.