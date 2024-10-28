أُعلن مؤخراً عن إصابة المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين، بسرطان الدم النخاعي، وهو يخضع حالياً للعلاج في أحد سجون نيويورك، حيث يقضي فترة محكوميته بعد إدانته بجرائم جنسية. هذا الإعلان جاء بعد شهر من خضوع واينستين لجراحة قلب طارئة، ما أضاف مزيداً من التعقيدات إلى حالته الصحية المتدهورة.وفقاً لتصريحات من ممثل الرعاية الصحية له، كريج روثفيلد، تم التأكيد على إصابته بالمرض مع الامتناع عن تقديم أي تفاصيل إضافية احتراماً لخصوصيته. ويعاني واينستين، البالغ من العمر 72 عاماً، من سلسلة من المشكلات الصحية، بما في ذلك السكري، وارتفاع ضغط الدم، وضيق القناة الشوكية، وتراكم السوائل في القلب والرئتين. كما أصيب مؤخراً بفايروس كورونا والالتهاب الرئوي.واينستين، كان قد أُدين بتهمة الاغتصاب في فبراير 2020، وحُكم عليه بالسجن 23 عاماً، ولكن في أبريل 2023، ألغت محكمة الاستئناف الحكم بسبب عدم حصوله على محاكمة عادلة. قضيته أثارت موجة كبيرة من الجدل وأسفرت عن تشكيل حركة «مي تو»، التي شجعت النساء حول العالم على كشف تجاربهن مع التحرش والاستغلال الجنسي.